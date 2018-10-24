Часть киевлян осталась без воды из-за поломки в системе водоснабжения - адреса

Воды на семи киевских улицах пока нет

В Киеве 7 улиц остались совершенно без воды из-за повреждений в сети холодного водоснабжения.

"Аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал" на странице в Facebook.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Владимирская, 19, 19A;

ул. Софиевская, 16/16;

ул. Михаила Грушевского, 4, 4А, 4Б;

ул. Маршала Гречко, 24А;

ул. Данила Щербакивского, 51, 53А, 55;

ул. Мельниченко, 1А, 1Б, 2;

ул. Юрия Клена 1, 2; ул. Костюка, 1-28.

Ориентировочный срок ликвидации поломки составляет одни сутки, заверили в пресс-службе.

Ранее Кличко объявил, что киевлянам вернули горячую воду в дома.