В киевский суд направили дело против Жириновского и депутатов Госдумы

25 октября 2018, 19:00

По понятным причинам, расследование велось в заочном режиме.

Жириновский
Владимир Жириновский / УНИАН

В Украине передали в суд обвинительное заключение по уголовному производству, открытому против представителей Госдумы РФ — одиозного лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, а также его двоих коллег − Алексея Диденко и Михаила Дегтярева.

Российских политиков обвиняют в финансировании терроризма, сообщает портал "Факты". Согласно имеющимся данным, обвинения против депутатов Госдумы РФ базируется на их оказании денежной помощи террористам из группировок "ЛНР" и "ДНР". По понятным причинам, досудебное расследование было заочным.

В конечном итоге украинские правоохранители утвердили обвинительный акт по части 3 статьи 27 (организация преступления) и части 3 статьи 258−5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Адвокатам Жириновского, Диденко и Дегтярева обвинительный акт скоро будет предоставлен для ознакомления. Дело будет рассматриваться по существу в Шевченковском райсуде столицы Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Жириновский обещал тотальное уничтожение "жителям захваченного Киева".

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Украина терроризм суд деньги ЛДПР Владимир Жириновский Госдума РФ
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