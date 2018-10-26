Назван самый криминальный город Украины

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин / facebook.com

Наиболее неблагоприятная криминогенная обстановка среди городов Украины зафиксирована в Черкассах.

Об этом заявил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - написал Аброськин в Facebook.

По его словам, наиболее безопасным городом является прифронтовой Мариуполь.

"Сегодня Мариуполь - это самый безопасный город, потому что общество, полиция и военные делают все возможное для этого", - отметил Аброськин.

Ранее сообщалось, что Житомир назван самым недемократичным городом Украины по доступу жителей к управлению своим населенным пунктом.