Назван самый недемократичный город Украины

Самым демократичным населенным пунктом эксперты назвали Черновцы.
Житомир назван самым недемократичным городом Украины по доступу жителей к управлению своим населенным пунктом.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты исследования "Индекс демократичности городов" за 2018 год, проведенного Украинским независимым центром политических исследований.
Исследователи проанализировали процедуры 24 областных центров, регулирующие доступ горожан к управлению своим населенным пунктом, и 300 решений местных советов, разделив украинские города на три группы:
- Черновцы - 90 процентов (1 место), Киев - 76, Хмельницкий - 75, Львов - 70 и Краматорск - 66;
- Индекс от 61 процента до 50: Черкассы, Ивано-Франковск, Чернигов, Ужгород, Сумы, Винница, Запорожье, Одесса, Николаев и Луцк;
- Индекс от 48 процентов до 38: Тернополь, Ровно, Полтава, Херсон, Днепр, Кропивницкий, Северодонецк и Харьков.
Индекс Житомира составил 29 процентов.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заняла первую строчку среди лидеров стран в рейтинге мирового доверия.
На втором месте рейтинга, составленного Pew Research Center, - президент Франции Эммануэль Макрон (46 процентов), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34 процента).