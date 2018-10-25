Назван самый недемократичный город Украины

Житомир / УНИАН

Житомир назван самым недемократичным городом Украины по доступу жителей к управлению своим населенным пунктом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты исследования "Индекс демократичности городов" за 2018 год, проведенного Украинским независимым центром политических исследований.

Исследователи проанализировали процедуры 24 областных центров, регулирующие доступ горожан к управлению своим населенным пунктом, и 300 решений местных советов, разделив украинские города на три группы:

Черновцы - 90 процентов (1 место), Киев - 76, Хмельницкий - 75, Львов - 70 и Краматорск - 66; Индекс от 61 процента до 50: Черкассы, Ивано-Франковск, Чернигов, Ужгород, Сумы, Винница, Запорожье, Одесса, Николаев и Луцк; Индекс от 48 процентов до 38: Тернополь, Ровно, Полтава, Херсон, Днепр, Кропивницкий, Северодонецк и Харьков.

Индекс Житомира составил 29 процентов.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заняла первую строчку среди лидеров стран в рейтинге мирового доверия.

На втором месте рейтинга, составленного Pew Research Center, - президент Франции Эммануэль Макрон (46 процентов), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34 процента).