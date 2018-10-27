"Держите ум и тело в тонусе": Супрун посоветовала украинцам заниматься йогой

Ульяна Супрун рассказала о преимуществах йоги / dsnews.ua

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун порекомендовала украинцам в свободное время заниматься йогой, поскольку это позволит держать в тонусе, как тело, так и ум.

"Йога имеет множество направлений и школ, впрочем, в основном большинство практик включают изучение техник дыхания, медитации и различных динамических и статических позиций, позволяющих влиять на множество мышечных групп. В то же время такая активность имеет много преимуществ для психического здоровья", - написала чиновница в Facebook.

По словам министра, преимущество йоги заключается в том, что различные техники позволяют позитивно влиять на разные группы мышц. Эта техника нормализирует восприятие стрессовых ситуаций, стабилизирует сон, помогает предостеречь от сердечно-сосудистых заболеваний и мотивирует правильно питаться.

"Это хороший выбор для занятий физической активностью, помогает повысить выносливость, укрепить кости и мышцы и стать более гибкими и подвижными", - подытожила Супрун.

Напомним, ранее глава МОЗ заявила, что организмы украинцев от гриппа может спасти только соответствующая вакцина, здоровый образ жизни и тщательное мытье рук, а вовсе не "проверенные" народные средства.