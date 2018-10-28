"Ты – брехло": в Харькове продолжают травить школьницу, униженную педагогами

28 октября 2018, 13:57

Мать шестиклассницы подчеркнула, что виновница скандала должна просить прощения не у нее, а у ребенка при всем классе.

Харьковская школьница Диана / Скриншот

В Харькове продолжают оскорблять шестиклассницу, которую при все классе унизили за то, что ее родители отказались платить "поборы" в школе.

При этом ребенок начала получать сообщения, в которых содержатся оскорбления, говорится в сюжете ICTV.

"Некоторые пишут, что ты брехло, что ты такая-сякая, что Наталья Викторовна (представитель родительского комитета, – ред.) на больничном из-за тебя. Я хочу отстаивать свое место и не плакать, доказать, что я сильная", - отметила Диана.

В свою очередь мать шестиклассницы подчеркнула, что виновница скандала должна просить прощения не у нее, а у ребенка при всем классе.

"Это взрослый человек обидел ее, и он ее унизил", - отметила мама Дианы.

В то же время виновница скандала Наталья Викторовна, которая являлась членом так называемой "родительской тройки" уже не работает в этой школе, где преподавала информатику, при этом женщина отказалась разговаривать с журналистами на тему скандала.

Напомним, 23 октября в Харькове произошел громкий скандал в школе - ученицу одного из классов на праздновании поставили у доски и заявили, что не дадут ей никаких праздничных сладостей - потому что ее мать не сдала деньги на празднование.

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Харьков школа торт буллинг
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