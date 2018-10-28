В Сети появились фотографии российского вертолета ПБВ

ПБВ / Scramble Magazine

В Сети появилась информация о "перспективном боевом вертолете" (ПБВ) - одной из перспективных разработок России, которой занимается российское КБ "Камов".

"Сообщения об этом и изображения стали стремительно распространяться в сети. Новейшая российская разработка вызвала большой интерес не только в России, но и за рубежом", - передает "Интерфакс".

Отмечается, в частности, что ПБВ выполнен с фирменной для машин конструкторского бюро "Камов" соосной схемой расположения несущих винтов.

"На нем появятся крылья. Шасси будет убираться в полете. Экипаж разместят так же, как на Ка-52. Кроме боевой версии был представлен вариант для перевозки пассажиров. Ранее на авиационных выставках показывали другую перспективную разработку - Ка-90", - говорится в опубликованном материале.

ПБВ / Scramble Magazine

Российские военные рассчитывают на получение сверхскоростного боевого вертолета со скоростью свыше 700 км/ч. "Камов" в 2018 году обещал Минобороны РФ представить две концепции перспективного скоростного вертолета.

"Над этим проектом работает два конструкторских бюро, а потом заказчик выберет более предпочтительное решение", - говорится в публикации.

А тем временем в России бомжует на улице один из конструкторов российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" - его выселили из ведомственного жилья.