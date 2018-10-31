Экс-посол США рассказал, что будет с епископами Московского патриархата после Собора по Томосу

Синод УПЦ МП

Экс-посол США в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст спрогнозировал будущее епископов УПЦ Московского патриархата после проведения объединительного Собора Украинской православной церкви.

По мнению Хербста, большинство святых отцов оперативно перейдут в лоно новой Церкви, пишет "Голос Америки" в Twitter.

"Сразу после "собора" 10-15 епископов УПЦ МП перейдут на сторону Украины", – заявил американский эксперт.

Читайте также"Боже, дай нам больше по*изма": Шнуров сочинил матерный стих про "православный раскол"По его словам, Московский патриархат – это надежный инструмент российской политики. Однако из-за пропаганды Кремля он потерял свою легитимность в Украине. При этом Москва и дальше будет всячески пытаться сорвать создание поместной Церкви в Украине, уверен он, в том числе путем всевозможных провокаций.

Ранее в УПЦ КП рассказали, кого из архиереев Московского патриархата не пропустят на объединительный Собор. Архиепископ Евстратий (Зоря) детально и подробно высказался по теме.

Также у Филарета рассказали, что ждет духовенство Московского патриархата. При этом в Киевском Патриархате призвали епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московскому Патриархату поддержать процесс объединения украинского православия.

Как сообщалось, в США священник ушел из церкви Вселенского патриархата из-за автокефалии УПЦ. Настоятель храма заявил, что Константинополь спровоцировал "церковную гражданскую войну".

Напомним, Россия выдвинула обвинения США из-за Томоса для Украины. РФ считает, что Вашингтон поддерживает раскол православия.