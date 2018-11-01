Кучма оценил предложение Лукашенко о привлечении США к Минским переговорах

Леонид Кучма / УНИАН

Президент Украины в 1994-2004 годах Леонид Кучма крайне низко оценил вероятность привлечения США к переговорам Трехсторонней группы в Минске по поводу урегулирования военного конфликта на Донбассе, о необходимости чего ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Свое мнение Кучма озвучил на пресс-конференции в Харькове в четверг, 1 ноября, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что что-то из этого получится. Но предложение хорошее. То, что Лукашенко выступил с таким предложением, - спасибо ему за это", − сказал он.

Кроме того, Кучма считает, что ради урегулирования конфликта на Донбассе необходимо использовать все имеющиеся возможности.Читайте такжеСтало известно, кто именно станет заменой Кучме на переговорах с боевиками в Минске

"Если есть возможность еще кого-то пригласить, - с радостью. Но я не думаю, что кто-то еще захочет. Вы что, думаете, что Трамп захочет? Его надо поблагодарить, что Курт Волкер делает очень большую положительную работу для Украины", − подытожил второй президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашенко заявил о том, что Беларусь готова вмешаться в конфликт на Донбассе.