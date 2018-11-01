Во Львове чиновники из принципа установили рядом два памятника ЗУНР

Мэрия Львова в память о революции ЗУНР установила льва / Фото: Instagram/Андрей Садовой

Во Львове противостояние городской и областной власти достигло апогея. В канун 100-летия "Лиспопадового чину", то есть переворота, целью которого было создание Западноукраинской Народной Республики, чиновники установили в центре два тематических памятника.

"Открыли новый памятник, без перерезания ленточек, а в хорошей компании пластунов. Собственно, такие молодые люди сто лет назад создавали Западноукраинскую Народную Республику. И этот лев - в память о всех тех добрых людях", - написал в Instagram мэр Львова Андрей Садовой.

/ Фото: Instagram/Андрей Садовой

Львовская горадминистрация открыла памятник 24 октября возле Львовского драматического театра имени Леси Украинки на улице Городецкого, 40. Монумент представляет собой трехметрового бронзового льва с гербом Западно-Украинской Народной Республики.

Аналогичный памятник 1 ноября был открыт в городе по инициативе Львовской областной администрации. Восьмиметровый памятный знак с гербом Украины появился на углу улицы Огиенко и Ноябрьского Чина.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, на открытии присутствовали киевские чиновники, а также генпрокурор Юрий Луценко.

/ Фото: пресс-служба Львовской ОГА

Расстояние между памятниками составляет всего около 450 метров.

Напомним, ранее во Львове уничтожили камень, который был заложен под будущий "Монумент доблести украинских воинов".