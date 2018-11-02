В ОБСЕ назвали условие, при котором жители Донбасса "перестанут страдать"

2 ноября 2018, 07:22

По словам Хуга, сторонам пора начать выполнять данные обещания.

Александр Хуг ОБСЕ
Александр Хуг / Reuters

Жители Донбасса перестанут страдать, когда стороны Минских соглашений начнут реагировать на отчеты специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и выполнять обещания.

Об этом заявил экс-замглавы Миссии Александр Хуг в эфире телеканала NewsOne.

"Чтобы прекратить насилие на линии столкновения, надо найти решение проблемы. Мы каждый день перечисляем нарушения - это, конечно, не все, потому что они позволяют нам видеть, но то, что мы видим, черным по белому сказано в отчетах. Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия", - сказал Хуг.

Несколько дней назад в интервью Foreign Policy Александр Хуг заявил, что сотрудники Миссии "не увидели прямых доказательств российского вмешательства (в конфликт на Донбассе. - Прим.)".

Слова Хуга прокомментировала первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Стоит напомнить мистеру Хугу, что миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российкое. Новое. Не советское. Такое не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг", - написала она в Facebook.

Позже Foreign Policy заменил слова Хуга многоточием.

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Донбасс Украина ЛДНР Минские соглашения СММ ОБСЕ Александр Хуг
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