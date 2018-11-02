Верховный комиссар ОБСЕ обрушился с критикой на украинский законопроект о языке

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Принятый Радой в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного" необходимо привести к международным стандартам.

Об этом заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, передает РИА Новости.

По словам Заньера, перед следующим голосованием проект закона нужно обсудить с представителями национальных меньшинств, а также привести к международным стандартам.

Он отметил, что в законопроекте содержится "оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов", что "не рекомендуется". Заньер призвал придерживаться языковой политики, основанной на "позитивных средствах и стимулах".

4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

За законопроект проголосовали 261 депутат при 226 минимального необходимых голосах.

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

В июле социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, из которого следует, что большинство граждан Украины считает, что украинский язык должен быть единственным государственным, однако русский можно свободно использовать во всех сферах жизни.

Позже сообщалось, что Комитет парламента по вопросам свободы слова и информполитики намерен законодательно инициировать перевод всех печатных изданий Украины с русского на украинский язык.