Верховный комиссар ОБСЕ обрушился с критикой на украинский законопроект о языке

2 ноября 2018, 09:12

Заньер отметил, что в законопроекте содержится "оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов".

украинский язык
Иллюстрация / "Главком"

Принятый Радой в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного" необходимо привести к международным стандартам.

Об этом заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, передает РИА Новости.

По словам Заньера, перед следующим голосованием проект закона нужно обсудить с представителями национальных меньшинств, а также привести к международным стандартам.

Он отметил, что в законопроекте содержится "оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов", что "не рекомендуется". Заньер призвал придерживаться языковой политики, основанной на "позитивных средствах и стимулах".

4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

За законопроект проголосовали 261 депутат при 226 минимального необходимых голосах.

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

В июле социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, из которого следует, что большинство граждан Украины считает, что украинский язык должен быть единственным государственным, однако русский можно свободно использовать во всех сферах жизни.

Позже сообщалось, что Комитет парламента по вопросам свободы слова и информполитики намерен законодательно инициировать перевод всех печатных изданий Украины с русского на украинский язык.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина ОБСЕ украинский язык Заньер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:44
В Крыму освободили из СИЗО капитана и двух моряков задержанного украинского судна
10:36
"Опускаетесь до уровня Бузовой": Ани Лорак разнесли за "голый" наряд
10:18
Глава Минэнерго США попробует вывести Украину из-под зависимости от РФ
10:10
"Кто у тебя за спиной?": Кучма оценил возможное участие Вакарчука и Зеленского в выборах Видео
09:50
Температурные "качели" и ночные морозы: синоптики рассказали, когда Украину накроют снегопады
09:45
Девушка дня Instagram: юная модель с изящными формами Грейси Филлипс Фото
09:38
Гавкающая свора во власти заливает Украину потоком дерьма мнение
09:25
Вступил в силу безвизовый режим Украины с еще одной страной Видео
09:12
Верховный комиссар ОБСЕ обрушился с критикой на украинский законопроект о языке
08:55
Харьковская епархия заявила о верности Московскому патриархату
08:54
"Пришельцы и чужие": экс-регионал выдал нелепое заявление об Украине на росТВ Видео
08:33
Скандал в Днепре: в морге потребовали взятку за выдачу тела умершей Видео
08:31
Чат с российским экономистом Андреем Илларионовым
08:31
Обновленная ЦИК приняла важное решение по президентским выборам-2019
08:15
Зачем Кремлю санкции против украинцев мнение
07:49
Трамп похвалил себя за спасение мира от ядерной войны
07:25
Чат с историком Владимиром Вятровичем
07:22
В ОБСЕ назвали условие, при котором жители Донбасса "перестанут страдать"
07:14
Черный список Кремля: эксперт назвал главную санкцию против Порошенко Видео
06:57
План Батьки: почему идея Лукашенко по Донбассу опасна мнение
06:31
Счастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака Зодиака
06:10
Показуха под Екатеринбургом: российских спасателей заставили косить снег Видео
05:51
"Просто сносишь с ног": сексуальная жена Ступки показала стройную фигуру
05:32
Ученые рассказали, с какими болезнями можно справиться регулярным сексом
05:19
Врач рассказал об опасностях магнитных бурь Видео
04:49
"Рай начал думать, как вступить в НАТО": офицер США потроллил Путина за слова о ядерном ударе Видео
04:06
Эксперт рассказал, как кремлевские санкции повлияют на товарооборот между Украиной и Россией
04:04
Туника на голое тело: Дженнифер Лопес покорила Сеть откровенным фото Фото
03:24
Каннабис по рецепту: в Британии легализовали продажу марихуаны
02:59
Тренер объяснил, чем грозит недосыпание Видео
02:28
"Сбор средств приостанавливаю": Виктор Павлик рассказал о состоянии онкобольного сына Видео
02:02
Меркель озвучила реформы, которые провела бы на посту премьер-министра Украины Видео
01:39
The Beatles выпустили клип на песню 50-летней давности Видео
01:12
Ученые назвали крайне опасное свойство пищевой соли
00:46
Зеленский в клипе поменялся телами с фронтменом группы "Антитела" Видео
00:24
Под Ровно загорелся пассажирский поезд: опубликованы фото и видео пожара Фото Видео
01 ноября, четверг
23:58
Боец АТО возмущен использованием его фото в предвыборном пиаре Тимошенко
23:31
"Что происходит?": Лобода заинтриговала поклонников сообщением в Instagram
23:03
Меркель рассказала о финансах для Украины: Порошенко нашел им применение Видео
22:37
Блондинка Джамала выпустила новый клип, снятый в Берлине Видео
22:15
В Сети составили топ-3 самых страшных мест в мире
22:01
Соловьев предложил излечить Ефремова от "имперского морока" в Крыму
21:51
"Корабль ждет": В Мариуполе ответили на кремлевские санкции арестом российского судна с металлом
21:36
В России наградили сына Газманова за военные действия в Сирии
21:34
На Днепропетровщине студенты до смерти избили трех бомжей
21:04
Банкротство Укрпошты: решили экономить на админперсонале, топ-менеджеров не трогать Видео
21:01
Легендарный российский певец стал отцом в 68 лет
20:38
"Опять дети и оружие, они е..нулись": В Керчи россияне вновь устроили милитаристское мероприятие Фото
20:23
Меркель в Киеве назвала причину ухода из политики Видео
20:02
Во Львове чиновники из принципа установили рядом два памятника ЗУНР Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять