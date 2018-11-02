Украина решила запретить популярный препарат из России

В Украине установлен временный запрет на некоторые лекарства

В украинских аптеках запретили продавать "Глицин" – препарат российского производства (ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики"), регулирующий обмен веществ. Уже купившим этот препарат украинцам также рекомендуется отказаться от его применения.

При этом запрет носит временный характер и касается таблеток сублингвально по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах, серии 0720317.

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю наркотиков ввела временный запрет до своего "отдельного решения".

Читайте такжеУкраина запретила ряд популярных индийских лекарствОтметим, что глицин назначают при снижении умственной работоспособности, а также при стрессовых ситуациях и психоэмоциональном напряжении (в период экзаменов, при конфликтных ситуациях). Среди прочего им лечат ишемический инсульт и нарушения мозгового кровообращения. Также его употребляют как вспомогательное средство при лечении алкоголизма.

В Украине временно запретили Глицин

Напомним, в Украине уничтожили более 40 лекарственных препаратов производства РФ. В списке запрещенных лекарств содержатся в частности препараты российского производства против столбняка и стафилококковых инфекций.

Кроме того, медики предупредили об опасности популярного лекарства. Прием аспирина привел к тому, что у пациентов участились случаи желудочного кровотечения.

А ученые рассказали об опасности популярных антибиотиков. К 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, ежегодно будут погибать 10 миллионов человек.