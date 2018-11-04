Разборки в "ДНР": боевики бросили на подвал "депутата народного совета"

Боевик "ДНР" / 24 Канал

Боевики "ДНР" задержали в оккупированном Донецке "депутата народного совета" псевдореспублики Александра Смекалина.

Как пишут в соцсетях сторонники Смекалкина, его задержание связано с тем, что он активно выступал против главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

В сообщениях отмечается, Смекалкин планировал провести митинг против Пушилина и считал, что 11 ноября в Донецке пройдут "выборы без выбора".

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Кроме Смекалина боевиками также был задержан известный пропагандист Роман Манекин.

"В Донецке перед выборами задержаны Александр Смекалин и Роман Манекин. Оба - за политический протест против позорных "выборов без выбора" 11 ноября 2018 года", - написал в Facebook сторонник задержанного Б.Борисов.

Напомним, Россия планирует депортировать в Украину снайпера боевиков "ДНР".

Ранее сообщалось, что в Донецке был задержан бывший секретарь городского совета Сергей Богачев.