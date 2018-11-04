Порошенко отреагировал на сообщение о смерти Гандзюк

Екатерина Гандзюк / 5.ua

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк и призвал правоохранителей "сделать все возможное", чтобы найти виновников гибели активистки.

"Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой. Она, к сожалению, умерла в больнице", - сказал он во время встречи с украинской общиной в Анталии (Турция), трансляция которой велась в Facebook.

Порошенко призвал правоохранителей найти виновных в ее гибели.

"Хочу обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых, и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло", - подчеркнул президент.

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 октября, на 34-м году жизни. Причиной смерти стал отрыв тромба.

Читайте такжеСкончалась Екатерина Гандзюк: что известно об активистке31 июля около 8.30 неизвестный облил Гандзюк серной кислотой неподалеку от ее дома. Гандзюк госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела. Кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания (ч. 2 ст. 121 УК Украины), затем - Покушение на убийство с особой жестокостью.

Всего были задержаны пятеро подозреваемых, четверо из которых сознались в причастности к нападению.