Активисты выдвинули свою версию гибели Кати Гандзюк

Екатерина Гандзюк

Причиной смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк стали осложнения, связанные с многочисленными ожогами тела, полученными при нападении, когда активистку облили серной кислотой.

Об этом сообщается на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Сегодня утром умерла Катя. Причина - не пережила нападение серной кислотой. Умерла от последствий полученных ожогов, потому что на Катю вылили литр кислоты, и это ее убило", - говорится в сообщении.

Активисты выразили уверенность, что настоящую причину смерти покажет вскрытие.

Ранее предварительной причиной смерти Гандзюк называли отрыв тромба.

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября, на 34-м году жизни.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть Гандзюк и призвал правоохранителей "сделать все возможное", чтобы найти виновников гибели активистки.

Читайте такжеСмерть Екатерины Гандзюк: появилась реакция Евросоюза31 июля Гандзюк облили серной кислотой, когда она шла на работу. Ее госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

Всего были задержаны пятеро подозреваемых, четверо из которых сознались в причастности к нападению. Трое из них взяты под стражу, двое отпущены под домашний арест.