Минобороны сообщило о перехвате беспилотников над двумя большими складами боеприпасов

Полеты БПЛА оказались частью учений / фото: segodnya.ua

Возле складов ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской и Черкасской областях были обнаружены неизвестные БПЛА, пытавшиеся летать над территорией.

Охрана складов немедленно обстреляла БПЛА и задержала лиц, которые их запустили. Однако оказалось, что все это - всего лишь элемент антитеррористический учений, сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Мобильные группы военных частей обследовали близлежащие территории и задержали лиц, управлявших дронами. Немедленно было сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в зоне их ответственности", - говорится в сообщении.

Как выяснилось впоследствии, полеты БПЛА проходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности.

Читайте такжеВоенная прокуратура определила точную причину взрывов на складах с боеприпасами под Ичней"Личный состав дежурных смен действовал четко и уверенно, выполняя боевые задачи по охране и обороне указанных военных объектов", - заявили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала Минобороны, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на арсенале — халатность, поджог для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы устроила российская диверсионная группа.