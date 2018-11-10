В посольстве США указали на последствия "бутафорских" выборов в ЛДНР

Посольство США не признает законность выборов в ЛДНР / УНИАН

Сотрудники посольства США в Украине заявили о фальшивом характере предстоящих выборов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые запланированы на 11 ноября 2018 года.

"Выгоду от завтрашних бутафорских "выборов" будут иметь лишь приспешники России на востоке Украины, а не украинский народ. Жители Донбасса должны отвергнуть этот фарс и отказаться от участия в нем", - сказано в сообщении ведомства в Twitter.

В посольстве также ранее заявляли, что выборы в ЛДНР могли бы приобрести законный статус, если бы они соответствовали украинскому законодательству и контролировались миссией ОБСЕ.

"Бутафорские "выборы" 11 ноября для фиктивных субъектов, которые поддерживаются Россией, не отвечают ни одному из этих условий", - подчеркнули дипломаты.

Напомним, Киев просит Брюссель ввести санкции против всех, кто причастен к организации фейковых выборов на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей.