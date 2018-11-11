Взрывы на военных складах: Полторак назвал число наказанных генералов

Взрывы на арсенале в Калиновке / 112.ua

Более 20 генералов ВСУ были привлечены к ответственности за взрывы, происходившие на военных складах боеприпасов в Украине.

По словам министра обороны Степана Полторака, всего к ответственности за взрывы были привлечены более 75 военных, при этом по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все и по полной - это огромные деньги.

В интервью "5 каналу" министр подчеркнул, что есть и другая проблема - после увольнений и расследований в настоящее время существует не только недостаток средств для охраны режимных объектов, но и недостаток кадров, которые согласились бы взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

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"Сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - добавил министр обороны.

9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала Минобороны, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на арсенале — халатность, поджог для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ.