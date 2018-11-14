"Искать золото Полуботка". Эксперт оценил работу "Нафтогаза" в судах против "Газпрома"

"Нафтогаз Украины". Иллюстративное фото / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в эксклюзивном комментарии для "Главреда" спрогнозировал ближайшую перспективу работы украинского госмонополиста в сфере энергетики - компании "Нафтогаз Украины".

"Непонятно, что они делают и каким образом они собираются решать проблему потери основных транзитных путей. Потому что 3 миллиарда долларов – один процент нашего ВВП. Это чисто наша прибыль, которую мы потеряем, потому что "Нафтогаз" ничем не занимается. Судя по их заявлениям, они собираются искать "золото Полуботка" (легендарный клад, который якобы казацкий гетман Павел Полуботко оставил в одном из английских банков - "Главред"), какие-то непонятные иски подавать", - считает он.

Далее Загородний в образной и несколько аллегорической форме рассказал, какими ему видятся последние действия менеджмента "Нафтогаза" в судебных тяжбах с российской корпорацией "Газпром".

Читайте такжеВ "Нафтогазе" предложили небанальный способ решения проблем с "Газпромом""Какие претензии у вас могут быть к "Газпрому"? "Газпром" просто продавать вам не будет. Вот вы приходите в магазин, где, предположим, продаются, бананы, по цене, например, 25-30 гривен. Вы говорите: "Яне хочу это покупать". А продавец: "Ну, не хотите – не покупайте". А вы, обидевшись, идете и подаете иск на продавца – за то, что он не хочет продавать вам бананы". А менеджеры "Нефтегаза" выдвигают претензии, которые непонятно, как и когда закончатся", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал, чем чреваты проблемы со срывом отопительного, а также детально "прошелся" по махинациям "Нафтогаза".