У Порошенко не смогли найти договор, подписанный им с патриархом Варфоломеем

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей / Униан

Чиновник Администрация украинского президента не сумели оперативно предоставить журналистам копию договора о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном ответе АП на информационный запрос портала Українські новини.

"На основании ч. 4 ст. 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации" Администрацией Президента Украины принято решение о продлении срока рассмотрения вашего запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", − заявили в промежуточном ответе чиновники президентском администрации.

К слову, согласно вышеуказанной статье, продление срока рассмотрения с пяти до двадцати рабочих дней возможно в том случае, когда запрос "касается предоставления большого объема информации либо требует поиска информации среди значительного количества данных".

Ответ из АП / "Українські новини"

Напомним, договора о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом был подписан Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Документ вызвал чрезвычайно яростную реакцию среди иерархов Русской православной церкви.