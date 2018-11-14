Под Ичней на подорванном арсенале нашли "Фантом", опубликовано фото

14 ноября 2018, 09:32

Аппарат передали сотрудникам СБУ, отметили в Минобороны.

После взрывов на военных складах под Ичней нашли беспилотник
После взрывов на арсенале под Ичней нашли беспилотник / Национальный корпус Чернигов/Facebook

Во вторник, 13 ноября, в Черниговской области на технической территории военных складов под Ичней, на которых были взрывы, обнаружен беспилотный летательный аппарат "Фантом".

Квадрокоптер нашли на земле возле одного из хранилищ, говорится на сайте Министерства обороны.

По его данным, на беспилотнике после предварительного осмотра не были обнаружены внешние повреждения.

"БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия", — отметили в оборонном ведомстве.

После взрывов на военных складах под Ичней нашли беспилотник
После взрывов на арсенале под Ичней нашли беспилотник / mil.gov.ua

Ранее сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала Минобороны, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта

Позже военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко сказал, что взрыв на арсенале под Ичней произошел в результате диверсии — злоумышленниками заложили взрывчатку.

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