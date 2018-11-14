Недвижимость в Турции и "мокрые" взятки: стало известно, почему Продан бежал из страны

14 ноября 2018, 17:49

СБУ получила доступ к переписке Продана в мессенджере, где было зафиксировано, кто и сколько взяток ему передает.

Продан
Правоохранители получили доказательства коррупционной деятельности Продана / УНИАН

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан скрылся из страны, потому что правоохранители взломали его переписки в мессенджере и обнаружили там доказательства незаконнного обогащения.

"У чиновника было несколько телефонов, в том числе один - китайский, но меняя телефоны, он из-за неграмотности допустил ключевую ошибку - он не удалял мессенджеры после переустановки на новый телефон, переписка старая сохранялась, и в своем "Телеграме", который скачала СБУ, Продан продолжал решать многие самые секретные вопросы", - пишет журналист Юрий Бутусов в Фейсбуке.

Бутусов утверждает, что в мессенджере оказались переписки по поводу того, кто и сколько взяток передает Продану.

"Впечатляет, когда глава фискальной службы в ранге министра фотографирует огромную пачку наличных долларов, и недовольно пишет тому, кто передал, что эта пачка - "мокрая", надо заменить!", - отмечает журналист.

"Также переписка касалась покупки Проданом двух элитных особняков в турецком городе Бодрум, которая осуществлялась через доверенных лиц. Ключевым звеном в "отмыве" коррупционных средств является Максим Павицкий - кум Продана, на которого оформлялась недвижимость, а сделку оформили через одесского бизнесмена Виталия Астахова.

Читайте также"Бегство Продана", или Когда пиар дороже работы"Самый дорогой комплекс в Турции "Мандарин", там у принцев Катара дома" – приводит Бутусов слова Павицкого о двух виллах.

Из переписки ясно, что купить дома предложил Астахов, осматривал их Павицкий. Сам Продан на осмотр недвижимости не выезжал.

Естественно, что недвижимость, которая обошлась в 2,4 млн евро, Продан в свою декларацию государственного служащего не внес.

  • Переписки Продана Цензор.НЕТ
  • Переписки Продана Цензор.НЕТ
  • Переписки Продана Цензор.НЕТ
  • Переписки Продана Цензор.НЕТ
  • Переписки Продана Цензор.НЕТ

"Продана планировалось арестовать прямо на заседении Кабмина 11 июля. Но его покровитель премьер-министр Гройсман сказал, что Продан уйдет сам с должности, и что не стоит раскачивать власть перед выборами. Поэтому Продан ушел, и его дело передали в САП, которая готовит подозрение и действует быстрыми темпами, что не могло не обеспокоить Продана - с такими доказательствами ему не удастся отвертеться", - отмечается в материале.

Автор указывает на политическую подоплеку дела Продана – оно возникло сразу, как его покровитель премьер Гройсман 21 июня принял решение о допуске в таможенные зоны для борьбы с контрабандой подразделений Нацполиции. Ранее это была сфера исключительных полномочий СБУ.

Читайте также"Понятно, почему Гройсман похудел на 15 кг": в сети комментируют "бегство" Продана"Гройсман вмешался в деятельность главка "К", по сути сыграл против президента Порошенко в пользу министра МВД Арсена Авакова, и ответный удар оказался сокрушительным. Это показывает, что компромат на Продана был уже давно подготовлен, но пока он был послушным, его терпели, но как только Гройсман себе позволил самостоятельные действия - дело получило ход. Дело Продана на самом деле прямо ведет к Гройсману и бьет по перспективам его самостоятельной политической карьеры, о которой Гройсман мечтал", - заключает Бутусов.

Напомним, журналист Евгений Плинский заявил, что Мирослав Продан бежал из Украины.

Сам экс-глава ГФС на своей странице в Facebook уточнил, что еще в начале месяца запланировал поездку за границу для медицинского обследования, добавив, что САП прислала повестку намеренно не по адресу его проживания.

"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации – 6 ноября. Более того, повестка направлена туда, где никогда не проживала моя семья. Такое впечатление, что вызов намеренно направили по адресу, не имеющему ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами", – заявил бывший руководитель ГФС.

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недвижимость переписка взлом мессенджер Юрий Бутусов Мирослав Продан
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