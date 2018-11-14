"Карман Порошенко": журналист рассказал, кому выгодно бегство Продана и кто возглавит ГФС

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Бегство экс-главы Госфискальной службы Мирослава Продана в Германию наиболее выгодно Петру Порошенко, так как его место в ближайшее время будет назначена "личный бухгалтер" президента Нина Южанина.

Такое мнение выразил журналист Александр Дубинский.

"Бегство Продана - наибольшую прибыль принесло Порошенко. В ближайшее время главой Госфиска будет назначена Личный бухгалтер Порошенко Нина Южанина. Ее назначение является самым лучшим пояснением, как Продану с грузом стольких уголовных дел удалось так легко покинуть страну. Его поменяли в прямом и переносном смысле на Южанину. Она куратор всех налоговых схем президента и его ближайшего окружения. И теперь будет "кассировать" таможню исключительно в карман Порошенко и (Игоря) Кононенко", - пишет Дубинский в Facebook.

Ранее сообщалось, что экс-глава ГФС Мирослав Продан, являющийся фигурантом уголовного дела о незаконном обогащении, бежал из Украины.

Сам экс-глава ГФС на своей странице в Facebook уточнил, что еще в начале месяца запланировал поездку за границу для медицинского обследования.

Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой.