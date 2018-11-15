"Мужики с эрекцией поздравляют женщин": Червоненко высказался об отмене 8 Марта

Кто должен отменять 8 Марта в Украине

Отменять или не отменять выходной на 8 Марта должны сами украинцы.

Об этом заявил экс-министр транспорта Евгений Червоненко. Нельзя навязывать людям свое мнение в этом вопросе, считает он.

"Отношение к женщинам не зависит от Вятровичей (Владимир Вятрович – директор украинского института национальной памяти – ред.) и прочих. Это человек, который ничего не сделал – ни WhatsApp, ни Viber, ни рабочие места… Какое право он имеет мне навязывать свое мнение?" – заявил Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Читайте такжеУкраине надо объявлять новый праздник"Какое право вообще наша власть имеет вякать и назначать какие-то праздники? Потому что все, что они делают и за что счет чего живут и воруют, построено не ими. А построено вот теми, прик ком было 8 Марта", – резко высказался он.

По его словам, все настоящие мужчины поздравляют своих женщин с этим праздником: "Да все нормальные, с эрекцией и чувством долга, мужики пойдут поздравлять своих женщин, потому что Вятрович – это не повод для разговора, как Фарион, как Ницой (экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион и скандальная украинская детская писательница Лариса Ницой, известные своей непримиримой борьбой против всего "русского" в Украине – ред.)… Он просто тратит два миллиона денег".

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на "Главреде" ответил на вопрос читателей, останется ли Международный женский день выходным в 2019 году – или к тому времени окончательно отменят 8 Марта в Украине.

Напомним, Вятрович уже рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

"Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет", – считает Вятрович.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поставил себе цель "освободить" Украину от российских военных праздников. Президент считает, что в "украинском военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором".

Отметим, что жителям Украины праздники в декабре-2018 подарили в целом 11 выходных. Январь-2019 в Украине также традиционно начнется с выходного. Новогодние выходные-2019 стартуют еще 30 декабря (это воскресенье), который перед этим украинцы отработают в субботу, 29 декабря.