Украина получила от России судебные расходы по "долгу Януковича" – СМИ

Янукович успел взять только три миллиона из пятнадцати возможных / Фото: пресс-служба АП

Судебные сборы, ранее уплаченные в рамках рассмотрения дела о погашении облигаций на сумму 3 млрд долларов по "долгу Януковича", возвращены из России в Украину.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники, перечисленная сумма неизвестна, но она перечислена в полном объеме.

Как известно, осенью 2013 года, после отказа Виктора Януковича подписывать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, президент России Владимир Путин предложил ему кредит на 15 млрд долларов. Экс-президент Украины смог получить 20 декабря 2013 года только 3 млрд долларов.

Напомним, 14 сентября 2018 года Украина выиграла апелляцию в английском суде. После победы Украины в апелляции дело должно вернуться в Высокий суд Лондона.

Позже Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании по "долгу Януковича".