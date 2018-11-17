Архиепископ пояснил решение Польши не поддерживать автокефалию УПЦ

17 ноября 2018, 00:18

Священнослужитель полагает, что в Варшаве не совсем корректно высказались.

Архиепископ Евстратий (Зоря)
Архиепископ Евстратий Зоря считает, что в Польше радикальных заявлений не делали / Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что не стоит однозначно воспринимать заявление Собора епископов Польской православной церкви, который поставил под сомнение необходимость автокефалии УПЦ.

"В тексте нет ни слова о решении Вселенского Патриархата (хотя в первом пункте сказано о каких-то документах "по делам административным", которые "поступили" и "были приняты к сведению"). Нет ни возражения относительно права принимать и рассматривать апелляцию, ни о принятом решении о восстановлении канонического достоинства всего епископата и клира Киевского Патриархата и УАПЦ. Есть одобрение решений от 11 сентября, но нет и их прямого отрицания!", - написал Зоря в Facebook.

Архиепископ полагает, что заявление польских священнослужителей, если читать оригинал, содержат много неоднозначных суждений. Он убежден, что выступление против священников УПЦ, которые "совершили много зла" может касаться отдельных персон.

"По форме польское решение может быть истолковано различными способами - и очевидно, что таким был замысел его авторов, - но по сути оно не является препятствием для Вселенского Патриархата в дальнейшем реализовывать уже принятое им решение об автокефалии для Украины", - подчеркнул он.

Зоря добавил, что в заявлении польских епископов нет ни слова о решении Вселенского патриархата, нет ни поддержки, ни осуждения. А запрет на общение с теми или иными клириками, убежден архиепископ, со временем утратит свою актуальность.

Напомним, 7 октября Антиохийская церковь выразила обеспокоенность развитием ситуации в Украине. Антиохийская церковь не считает, что утверждение новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей является методом для решения конфликтов.

Сербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по Украине 12 ноября 2018 года. Сербы потребовали провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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