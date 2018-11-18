Скоро в Киеве снова будет идти снег — синоптики

В Киеве 21 ноября будет идти снег, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в среду, 21 ноября, днем и ночью будет идти снег.

В столице в понедельник и во вторник, 19-20 числа, ожидается облачная погода, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 19 ноября днем температура составит 0… +2, ночью — -4… -6 градусов.

На следующий день также прогнозируется 0… +2, а ночью ожидается -1… -3.

В Киеве 21 ноября будет идти снег, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.