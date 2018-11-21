Арестованный Киевом в ответ на санкции РФ сухогруз покинул Украину - СМИ

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Сухогруз Comet, который в ноябре украинские власти арестовали в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Как отмечает агентство, во вторник, 20 ноября, сухогруз заходил в порт Стамбула, пройдя Босфор со стороны Черного моря. В настоящий момент судно находится в Мраморном море.

Об аресте сухогруза в порту Мариуполя 1 ноября заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В порту Мариуполя арестовано свыше 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского металлургического комбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", - сообщил он.

По словам Луценко, арест стал ответом на российский санкционный список против украинских граждан.

Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".