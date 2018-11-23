"Надел бы форму Беркута": Добкин сделал скандальное заявление о Майдане

Михаил Добкин / УНИАН

Народный депутат Украины, бывший член Партии регионов Михаил Добкин заявил о своей безоговорочной поддержке действий подразделений "Беркута" во время событий на Евромайдане.

При этом он подчеркнул, что стал еще большим противником Майдана, чем был в 2013-м и 14-м годах.

"Я еще больше поддерживал бы сегодня "Беркут", чем поддерживал тогда. Я бы одел не только футболку "Беркута", но и костюм одел бы "Беркута", - заявил нардеп в эфире канала NewsOne.

При этом он добавил, что Майдан был спровоцирован ближайшим окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

Толерантность и демократия...

Добкин - я еще больше поддерживаю сегодня беркут, чем поддерживал тогда в 2013-2014 году, я бы одел не только футболку я бы костюм беркута одел - аплодисменты

Следующее будет про новососию...

Абзац... pic.twitter.com/1582HV9fDS — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) November 23, 2018

"Уверен, что сделано это абсолютно осознанно, осмысленно, а самое главное – сделано по реализации чьего-то плана", - заявил Добкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что брат Михаила Добкина – нардеп Дмитрий Добкин проголосовал за принятие госбюджета-2019. Позже он заявил о том, что отзывает свой голос.