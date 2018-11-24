"В Кремле ненавидят Украину": Порошенко возложил на Россию ответственность за Голодомор

Петр Порошенко / @petroporoshenko

Историческая ответственность за Голодомор 1932-33 годов в Украине лежит на Российской Федерации, которая является правопреемницей Советского Союза.

Это преступление не имеет срока давности, заявил президент Украины Петр Порошенко на мероприятии памяти жертв Голодомора.

По его словам, "Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю".

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности", - отметил он.

Порошенко добавил, что в Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины, "но они уже не смогут повернуть колесо истории вспять".

Отметим, что в МИД РФ заявили о том, что голод 1930-х годов в Украине не является геноцидом исключительно украинского народа, а "общей трагедией".

Там назвали голод 1930-х годов "гуманитарной катастрофой", а также "общей трагедией" русских, украинцев, казахов и других народов СССР.

"Попытки представить эти трагические события исключительно как геноцид украинского народа не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами", – говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.

Напомним, ранее в Венгрии с почестями открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.