"Россияне нездоровы": РФ теряет контроль во всех сферах жизни — волонтер

Россия теряет контроль во всех сферах жизни страны, полагает волонтер / Главред

Волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Вооруженных Сил Украины Мирослав Гай считает, что Российская Федерация теряет контроль во всех сферах жизни страны.

В РФ государственная система и общество — нездоровы, рассказал активист во время чата на Главреде.

"К сожалению, трагедия в Керчи (захваченный Россией Крым — Ред.) — не единственная. И хотя такие же массовые убийства бывают и в других странах мира, все чаще мы наблюдаем эти ситуации в России", — отметил собеседник.

По словам офицера, "причина тому — та оголтелая пропаганда и агрессия, которые ежедневно льются с экранов телевизоров, в соцсетях, милитаризация настроений, бытовое хамство, засилье силовых структур, беспрецедентные посадки за перепосты и свободу слова, уничтожение свободных СМИ, воспевание грубой физической силы, пропаганда среди молодежи войны под видом патриотических уроков".

"Все это не может пройти бесследно. Вся эта атмосфера влияет на неокрепшие умы. Поэтому российское государство теряет контроль во всех сферах жизни страны. Вы заметили, что за месяц в России упал 14-ый мост? 14-ый!!!", — добавил Гай.

Читайте такжеВолонтер рассказал, зачем Путин приютил беглого Януковича"Это говорит о том, что есть определенная потеря управления. Посмотрите на те экологические катастрофы, которые произошли в Крыму, на массовые посадки школьников на митингах, пожар в торговом центре ("Зимняя вишня" — Ред.), где детей закрыли умирать в горящем кинотеатре... Все это говорит о том, что государственная система и общество — нездоровы", — заявил он.

Волонтер полагает, что "поэтому в России будет все больше сумасшедших одиночек, которые под влиянием общей атмосферы ненависти и отсутствия будущего будут решать свои психологические проблемы единственным знакомым им способом — агрессией и разрушением". Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил Главреду, что среднестатистический россиянин разлюбил президента Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.