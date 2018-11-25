Волонтер рассказал, зачем Путин приютил беглого Януковича

25 ноября 2018, 08:03

Президент РФ любит, чтобы под каждым его преступлением была бумажка, сообщил активист.

Волонтер полагает, что Владимир Путин приютил Виктора Януковича, чтобы показать, что он своих не бросает
Владимир Путин приютил Виктора Януковича, чтобы показать, что он своих не бросает, полагает волонтер / kremlin.ru

Волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Вооруженных Сил Украины Мирослав Гай считает, что беглый экс-президент Виктор Янукович нужен главе РФ Владимиру Путину, в частности, для демонстрации другим режимам, что он своих не бросает.

Бывший украинский лидер является инструментом России против нашей страны, запасной картой, которая может сыграть свою роль, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

"Зачем он нужен России? Во-первых, РФ должна продемонстрировать другим режимам в мире, что она не бросает своих. Если бы они отказали Януковичу в приюте, встал бы большой вопрос для Асада (президент Сирии Башар Асад — Ред.), Мадуро (глава Венесуэлы Николас Мадуро — Ред.) и других диктаторов о необходимости сотрудничества с Россией", — добавил собеседник. 

Читайте такжеВолонтер раскрыл, что волнует ПутинаПо его словам, Путин любит показывать, что своих не бросает. "Во-вторых, Янукович является инструментом России против Украины, запасной картой, которая может сыграть свою роль — некий "легитимный президент" в изгнании", — заявил Гай.

"…именно письмо-обращение к Путину с просьбой ввести войска для России является объяснением законности ее действий. Путин очень педантичен. Он любит, чтобы под каждым его преступлением была бумажка", — сказал активист.

Ранее СМИ писали, что 16 ноября Виктор Янукович попал в реанимацию Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифосовского в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

Адвокат экс-президента Александр Горшинский сообщил, что его подзащитный получил достаточно тяжелую спортивную травму, не может двигаться и не сможет выступить в режиме видеоконференции на заседании украинского суда по делу о госизмене.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

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Россия Мирослав Гай Виктор Янукович Владимир Путин
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