На российско-украинской ранице отмечена активная подготовка подразделений РФ - Турчинов

Турчинов / 24 Канал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что вдоль северных, восточных и южных границ Украины идет активная подготовка подразделений армии страны-агрессора; секретарь СНБОУ рассказал об этом во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

Турчинов отметил, что за пять лет необъявленной гибридной войны Кремля против Украины Россия впервые атаковала украинские войска, не прикрываясь "добровольцами" или "ополченцами"; раньше, напомнил секретарь, это было более скрыто, Россия тщательно маскировала следы своего присутствия, например, использовала своих военных без опознавательных знаков.

Читайте такжеВоенное положение перенесет выборы президента с весны на осень - нардеп"Мы видим, что сегодня военные подразделения Вооруженных сил, ФСБ РФ атаковали наши ВМС, причем вели огонь на поражение. Именно поэтому мы говорим об опасности не только провокаций в Черном и Азовском морях, но и на суше. Мы видим ту активную подготовку военных подразделений РФ, которая происходит вдоль наших северных, восточных и южных границ", - заявил Турчинов.

Именно поэтому, по его словам, необходимо решение о введении военного положения в Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.