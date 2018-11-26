Россия открыла Керченский пролив для гражданских судов

Керченский пролив / maritime-zone.com

Движение гражданских судов в Керченском проливе, приостановленное Россией в воскресенье, 25 ноября, возобновлено.

Об этом сообщил гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков, передает "Интерфакс".

"Пролив открыт рано утром", - приводит агентство слова Волкова.

В ночь на 26 ноября СНБО и президент Украины Петр Порошенко одобрили введение в стране военного положения в связи со столкновением украинских и российских кораблей у берегов аннексированного Крыма.

25 ноября, погранслужба России применила оружие против трех украинских кораблей - двух бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны Капу", которые попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. Украинские суда были задержаны, шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране из-за сложившейся ситуации.