"Порошенко разыграл комбинацию с Путиным": В Сети обсуждают возможность военного положения в Украине

Петр Порошенко в военной форме

Пользователи украинского сегмента соцсети Facebook, блогеры, эксперты и прочие авторитетные личности продолжают активно комментировать возможность введения в Украине военного положения из-за случившегося накануне в Азовском море боевого столкновения украинских и российских кораблей.

"АТО за часы уже было, теперь вот ВП за 60 дней", − с нескрываемой иронией написал блогер Денис Гороховский, припомнив данное в 2014-м Петром Порошенко обещание в кратчайшие сроки закончить Антитеррористическую операцию на Донбассе.

"Вот интересно, а если военное положение, то: транзит газа из страны агрессора в ЕС будет?; ЕС обязан предоставить политическое убежище беженцам из страны, где объявлено военное положение?; Меркель приедет в Киев поговорить или достаточно будет звонка по телефону?[...] Путин гениальный дядька. Он же заставит нас не только армию создать, но и флот. И даже выбирать эффективное начальство", − в несколько саркастическом духе отписался по теме журналист Петр Билян.

"Конечно политика - это очень циничная дело и понятно, что Порошенко попытается извлечь ситуацию в Азове в свою пользу. Нужно быть откровенными, как, кстати, и любой другой на его месте. Удивительно другое - как половина моих знакомых, которые разве что не совершали самосжигания, но четыре года настаивали на том, чтобы Порошенко ввел военное положение. Сейчас же они говорят, что это "договорняк" и этого не надо делать. Но здесь надо также понимать, что введение военного положения осуществляется Верховной Радой. Я думаю, не трудно предсказать реакцию БЮТ, "Самопомощи", "Оппоблоку" и других. При этом для ПАПа наступает тяжелый период − ведь он сможет накачать свой рейтинг только за счет смелых и решительных действий, то есть как минимум от него ожидают: -разрыва торговых и дипломатических отношений с Россией; -денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю; - закрытия пророссийских медиа, арестов пророссийских деятелей; -выдворения Медведчука из Украины и т.д.", − попробовал проанализировать ситуацию журналист Анатолий Шара.

"Сегодняшнее заседание СНБО - полная копия ГКЧП. Это попытка государственного переворота. Заключительные последствия для заговорщиков прогнозирую полностью аналогичные", − не остался в стороне и беглый депутат-олигарх Александр Онищенко.

"Итак, Порошенко таки разыграл совместную комбинацию с Путиным - и вводит на два месяца военное положение. Это решение еще должна утвердить Рада - но "кнопкодавы" проголосуют.

Что это значит? Во-первых, ввод военного положения - это банальная попытка для Порошенко продлить свою власть. Поскольку на Донбассе 5 лет идет война с тысячами жертв - но никто не вводил ВП. А тут военное положение только из-за задержания россиянами наших катеров.

Во-вторых, с помощью военного положения Порошенко хочет перенести президентские выборы на лето. Это позволит подзабыть народу космические счета за отопление и максимально снизить явку избирателей из-за летних отпусков, что необходимо для фальсификаций.

В-третьих, Порошенко надеется за дополнительные два месяца повысить свой рейтинг. А также "черным" пиаром снизить рейтинги конкурентов.

В-четвертых, уже нет даже малейших сомнений, что Порошенко действует в тесной связке с Кремлем. И провокация в Керченском проливе, формально давшая повод ввести ВП, координировалась Киевом и Москвой. Таким образом, Порошенко - это ставленник Кремля, как с 2014-го, так и на выборах 2019-го", − высказался в откровенно "зрадофилическом" духе политологи и эксперт Дмитрий Корнейчук.

"2014 - не время. 2015 - не время. 2016 - не время. 2017 - не время. 2018 - пришло время!", − написала пост с откровенно глумливыми интонациями журналистка Алена Яхно.

"В России сейчас активно смещают акценты. Они стараются говорить не о нападении на украинские боевые корабли и применении оружия против нас, а о военном положении в Украине. Здесь вопят об отмене выборах в Украине, причём делают они это последние два года. Я лично убежден, что выборы в Украине пройдут в установленный законом срок, но Москва хотела бы, чтобы они прошли как в оккупированном Крыму и на Донбассе. И это важно не забывать в Украине. Кремлю по большому счету все равно - какая будет фамилия президента Украины, если это не будет гауляйтер из Москвы. Пора нам осознать, что мы не остров "Украина" и выборы будут проходить в условиях постоянного военного давления со стороны России. Тем более у местного царя рейтинг уже не стремится к ста процентам. Реальным последствием станет отжим Азовского моря. Это, собственно, уже произошло. Панику можно прекратить. Все сведется к блокаде украинских портов и нанесению экономического ущерба. Сейчас главное - вырвать украинских военных из лап захватчиков", − в "государственническом" духе высказался журналист Роман Цымбалюк.

"А какие последствия? А что будет? На СНБО все правильно решили. Есть агрессия -- есть военное положение. А теперь страна потренируется как это - начинать думать о войне, жить в условиях военных параметров и работать не на что-то там, а на победу. И хватит этого плача по поводу выборов - пройдут на пару месяцев позже, ничего страшного. А что будет с экономикой и доходами людей? А что вы хотите − чтобы было с экономикой и доходами, когда корабли вашей страны в море кто-то обстреливает из пушки? Не очень хорошо будет, потому что в войну хорошо не бывает. А можно ли было по-другому? А нельзя. 4 года было по-другому - воевали и торговали одновременно. И мало кому это все понравилось. И не забывайте, что история в проливе, это, возможно, не самая большая военная новость этой недели или месяца от РФ. И уже завтра может быть что-то ярче. Поэтому такие события лучшее встречать в уже собранном состоянии, а не в размышлениях на общие темы", − активно поддержал идею о введении военного положения журналист и ветеран Максим Кухар.

"Что, выборов захотели? А не будет никаких выборов. Потому что демократия и достоинство. Потому что захватившие власть политики не хотят ее отдавать, несмотря на свою чудовищную непопулярность. А их иностранные покровители совсем не против такого сценария.Научившись управлять страной с помощью войны, они на полном серьезе рассчитывают править ей вечно. Ведь через полгода можно так же легко организовать еще один инцидент в Тонкинском - простите, Керченском - проливе. Или на любом другом участке украино-российской границы. Между тем, военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период запрещена организация забастовок, массовых собраний и акций протеста. Критика власти становится преступлением, а с недовольными можно делать все, что угодно - под предлогом борьбы с агрессором. Но это, конечно, не диктатура - диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте", - выдал отменный "зрадофилический пост" журналист и социолог Андрей Манчук.

"Я так понимаю, теперь с введением "военного положения" освоение бюджетных средств предусматривается с усиленным "военным" коэффициентом?!И обязательно под патриотические лозунги и истерики?!Так война точно никогда не закончится."Вечный двигатель", получается?! Навеяно утренними "патриотическими" постами приближенной бизнес-тусовки Главковерха", - вспомнил о денежном аспекте конфликта экономист Алексей Кучеренко.