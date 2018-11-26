Командующий ВМС раскрыл подробности обстрела украинского катера россиянами

26 ноября 2018, 16:04

Российский корабль стрелял по судну из пушки, отметил Воронченко.

По украинскому катеру на Азове из пушки стрелял российский пограничный сторожевой корабль
На Азове по украинскому катеру из пушки стрелял российский пограничный сторожевой корабль / ВМС Украины

В Азовском море по украинскому военному катеру "Бердянск" открыл огонь на поражение российский пограничный сторожевой корабль "Изумруд".

Судно России било по борту Украины из 30-мм пушки, рассказал журналистам в Киеве командующий Военно-морскими силами нашей страны Игорь Воронченко, пишет УНИАН.

По его словам, командир "Бердянска" перед обстрелом говорил российским пограничникам, что не разворачивает вооружение в их сторону и выходит в открытое море.

"Я не люблю противоправные действия, я не разворачиваю свои установки в сторону вас, знайте — я выхожу в чистое море", — процитировал командира борта командующий ВМС.

После слов командира экипаж "Изумруда" выстрелили очередью из пушки по корпусу "Бердянска", после чего бил очередью на поражение. В результате атаки трое украинцев получили ранения от осколков, в том числе и командир судна. 

Читайте такжеГлавные мнения экспертов об агрессии России на АзовеКомандующий ВМС полагает, что открытие украинцами ответного огня спровоцировало бы дальнейшее развитие ситуации. "…откровенно говорю, я не прогнозирую, какой бы вариант развивался дальше", — заявил он.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Азов обстрел Бердянск корабль катер Азовское море Игорь Воронченко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:40
Стало известно, что в СНБО решили по поводу мобилизации во время военного положения
16:40
Заседание Рады по вопросу о введения военного положения - онлайн-трансляция Видео
16:21
Как введение военного положения ударит по кошельку украинцев мнение
16:12
Астрологический прогноз: грозит ли Украине начало "большой войны" на море мнение
16:06
"Надо их еб*шить нах*й, надо их за*башить, бл*дь": Генштаб "слил" в сеть переговоры россиян по абордажу украинских кораблей Видео
16:04
Командующий ВМС раскрыл подробности обстрела украинского катера россиянами Видео
15:53
Названы пункты конституции, которые ограничат в рамках военного положения
15:42
Беременная Регина Тодоренко показала идеальные семейные будни Видео
15:14
В Украине допустили силовой ответ на действия России Видео
15:12
"Сражались до последнего": СМИ узнали, как украинские моряки бились с россиянами в Азовском море
15:06
"Мы выиграли самый дорогой приз": Леся Никитюк о суперфинале "Танцев со звездами" Видео
15:01
В Украине возбудили уголовное дело по факту инцидента в Керченском проливе
15:00
Порошенко подписал указ о вводе военного положения в Украине
14:47
Агрессия РФ: командующий ВМС раскрыл, кто попал в плен к россиянам на Азове Видео
14:43
Военное положение в Украине: Нацбанк собрал банкиров на экстренную встречу
14:22
Угроза большой войны, цели введения военного положения: мнения экспертов об агрессии России на Азове Видео
14:21
У Порошенко есть только один способ доказать "искренность" военного положения мнение
14:01
Радикалы заблокировали правительственный квартал Видео
13:54
"Это магия": в сети восхитились выступлением Кухар и Стоянова на "Танцах со звездами" Видео
13:42
У Путина предупредили Киев об опасности "размахивания флагом войны"
13:28
После введения ВП Украину "подвесят" как европейские партнеры, так и Россия - эксперт
13:09
Администрацию Порошенко оцепили силовики
13:05
В Сети "всплыли" имена и фамилии нескольких взятых в плен россиянами украинских моряков
13:00
Украинские звезды отреагировали на агрессию России на Азове Видео
12:56
Президентские выборы отменять не будут, все гораздо циничнее мнение
12:46
Перенесли операции в Москве: у Порошенко рассказали о состоянии раненых на Азове украинцев Видео
12:40
Экс-глава ГФС Продан вернулся в Украину
12:39
Протестующие евробляхеры заблокировали дороги на украинско-польской границе: опубликовано видео Видео
12:21
Тельняшки в "крови": в Одессе под генконсульством России устроили акцию из-за агрессии на Азове Фото Видео
12:19
Гениальный план "Б", или зачем Порошенко военное положение мнение
12:12
Умер легендарный футболист и капитан киевского "Динамо"
12:03
Новый "военный" бюджет: без кредитов МВФ и меньше денег на медицину и образование мнение
12:03
Кремль впервые прокомментировал события в Керченском проливе
11:56
Агрессия России в Азовском море ударила по рублю Видео
11:55
Люди кашляли и задыхались: во время выступления Насти Каменских неизвестный выпустил отравляющий газ Видео
11:35
В ЦИК рассказали, как будут проводиться выборы при военном положении
11:27
Агрессия России на Азове: cтало известно, где находятся раненые украинцы Видео
11:26
Пойдет ли Путин на масштабную войну против Украины мнение
11:21
Опубликовано видео с задержанными украинскими кораблями в Керчи Видео
11:15
"МВФ денег не даст": как Порошенко раньше объяснял отсутствие военного положения
11:06
В Сети появились снимки захваченных украинских кораблей в порту Керчи Фото Видео
11:04
Девушка дня Instagram: сексуальная бикини-модель Джилисса Золтко Фото
11:02
Девять главных вопросов и ответов о военном положении в Украине мнение
10:53
Умер оскароносный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи
10:51
Украина движется к жесткому авторитаризму с диктатом спецслужб мнение
10:46
Порошенко обратился к Путину и озвучил требования Украины
10:36
Гнилые элиты пошли в разнос и тащат за собой страну мнение
10:27
"Порошенко разыграл комбинацию с Путиным": В Сети обсуждают возможность военного положения в Украине Видео
10:25
Военное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться
10:22
СМИ рассказали о состоянии раненых в Керченском проливе украинских моряков
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять