Командующий ВМС раскрыл подробности обстрела украинского катера россиянами

На Азове по украинскому катеру из пушки стрелял российский пограничный сторожевой корабль / ВМС Украины

В Азовском море по украинскому военному катеру "Бердянск" открыл огонь на поражение российский пограничный сторожевой корабль "Изумруд".

Судно России било по борту Украины из 30-мм пушки, рассказал журналистам в Киеве командующий Военно-морскими силами нашей страны Игорь Воронченко, пишет УНИАН.

По его словам, командир "Бердянска" перед обстрелом говорил российским пограничникам, что не разворачивает вооружение в их сторону и выходит в открытое море.

"Я не люблю противоправные действия, я не разворачиваю свои установки в сторону вас, знайте — я выхожу в чистое море", — процитировал командира борта командующий ВМС.

После слов командира экипаж "Изумруда" выстрелили очередью из пушки по корпусу "Бердянска", после чего бил очередью на поражение. В результате атаки трое украинцев получили ранения от осколков, в том числе и командир судна.

Читайте такжеГлавные мнения экспертов об агрессии России на АзовеКомандующий ВМС полагает, что открытие украинцами ответного огня спровоцировало бы дальнейшее развитие ситуации. "…откровенно говорю, я не прогнозирую, какой бы вариант развивался дальше", — заявил он.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.