Попахивает "предательством": Тука развеял мифы о военном положении в Украине

Георгий Тука / УНИАН

Продление военного положения в Украине, утвержденного накануне Верховной Радой на 30 дней в 10 областях страны, не предусмотрено действующим законодательством.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Теперь Порошенко может в дальнейшем самостоятельно продлевать срок действия военного положения, пребывая при власти и вечно править страной!" Никакой "пролонгации" не предусмотрено действующим законодательством", - пишет Тука в Facebook.

Читайте такжеСБУ назвала имена российских военных-участников атаки на украинские кораблиКомментируя некоторые ограничения для граждан, предусмотренные военным положением, замминистра обращает внимание, в частности, на возможность изымать у граждан авто.

"Отныне военные могут изымать ваши машины и имущество". Люди добрые, а то, что национальная полиция имеет право уже давным-давно при необходимости конфисковывать частный автотранспорт, не мешает спать ночью?" - пишет он.

Отдельно Тука отметил возможность "подселять" военных к гражданским лицам. "Военные отныне могут располагаться в ваших жилищах!" То есть, когда военные погибают за нас - то они "герои", а когда мерзнут и голодают в окопах - "молодцы", а если в случае начала боевых действий военные временно осядут в вашем доме, то "спасайте"? Попахивает "предательством", не так ли?" - возмутился он.

По его словам, введение военного положения в 10 областях является "некой репетицией и подготовкой".

"Поэтому не нужно впадать в истерику, а посмотреть, как живут в Луганской и Донецкой областях: магазины работают, кинотеатры функционируют, банки и рестораны - тоже. Люди путешествуют по стране в свободном режиме", - заключил Тука.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

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В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.