В Херсонской области у бизнесменов могу изъять турбазы для нужд ВСУ

Бойцов ВСУ могут поселить на турбазах / Фото: УНИАН

Глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев заявил о готовности разместить на турбазах вдоль Арабатской Стрелки военнослужащих в связи с введением в Херсонской области военного положения.

"Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь, на месте военных. Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины. А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха", - цитирует чиновника издание НикВести.

По словам Воробьева, для нужд ВСУ также будут использоваться турбазы, которые принадлежат частным предпринимателям. Чиновник заверил, что задача будет выполнена, несмотря на любые препятствия.

"Все откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно", - сказал он.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.