Военное положеное в Украине может быть связано с выборами - частная разведка США

ФСБ досматривает суда в Азовском море / dpsu.gov.ua

Американский аналитически-разведовательный центр Stratfor проанализировал конфликт в Азовском море, произошедший после атаки российских кораблей на украинские судна.

Аналитики считают, что Киев может получить выгоду от ситуации, так как конфликт может привести к дополнительному давлению на Россию со стороны США и ЕС, прямой помощи Украине, особенно в форме военной техники или увеличения присутствия кораблей НАТО в Черном море.

"К тому же, внутренней мотивацией может быть часть игры в украинском гамбите. Президентские выборы назначены на март 2019 года, и Порошенко, который, согласно опросам, находится не в лучших позициях, имеет серьезный шанс проиграть. Часть оппозиции называет ввод военного положения уловкой президента для манипуляций с голосованием", - говорится в докладе "Почему Украина бросает вызов России в Керченском проливе".

Stratfor отмечает, что степень ограничения военного положения до сих пор не ясна, и неизвестно, какие возможные меры будет воплощены.

Читайте такжеNational Interest назвал оружие РФ в войне с Украиной"Некоторые пункты позволяют правительству ограничивать и регулировать медиа, включая телекоммуникации, радио и прессу. Они также позволяют отложить президентские выборы, создавая возможность того, что военное положение может быть использовано для получения политического преимущества. Так что меры правительства станут индикатором того, мотивирует ли внутренняя политическая повестка и интересы нацбезопасности стимулировать столкновение с Россией", - отмечает разведцентр.