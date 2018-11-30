Рост тарифов, курс доллара, пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 декабря

​В Украине с 1 декабря 2018 года начнут вступать в силу ряд нововведений, которые изменят жизнь украинцев.

Среди них - увеличение пенсий, рост тарифов на воду и тепло, курс доллара и цены на отдельные категории продуктов питания.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ ПО-НОВОМУ

Пенсионный фонд намерен с 1 декабря 2018 года провести пересчет пенсий отдельным категориям граждан в связи с изменением прожиточного минимума.

Несмотря на то, что по данным Министерства соцполитики, повышение коснется почти 1 млн пенсионеров, особо пенсионерам радоваться не стоит – повышение будет минимальным и не сумеет покрыть ни рост цен, ни рост тарифов.

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность, будет составлять 1497 гривен вместо прежних 1434 гривен. Небольшую надбавку также получат лица, достигшие 65-летнего возраста, и женщины, которые имеют 30 лет, а мужчины 35 лет страхового стажа, у которых нет необходимого рабочего стажа для минимальной пенсии. Сейчас они получают 40% от минимальной пенсии (430 гривен), но в связи с повышением минимальной пенсии выплаты от государства возрастут на 19 гривен и составят 449 гривен.

Остальным же пенсионерам не стоит рассчитывать и на эти крохи – в целом к пенсионным выплатам добавят 1-3 гривны. Какие-то надежды стоит возлагать на следующую индексацию пенсий, запланированную на 1 января 2019 года. Вице-премьер-министр Павел Розенко уже рассказал, что по результатам этого повышения выплаты почти 10 млн пенсионерам вырастут на 12–17%.

Тогда же должна стартовать монетизация субсидий. Впрочем, она будет неполноценной: речь идет о подготовке и принятии нормативных актов, а также открытии для получателей помощи лицевых счетов в банках. При этом до 1 мая 2019 года счета намерены открыть лишь тем, кто обратился за субсидией впервые.

РОСТ ТАРИФОВ

Почувствуют на себе украинцы и подорожание тепла: тариф на отопление для бытовых потребителей увеличится на 17,1%. Таким образом средняя стоимость услуги централизованного отопления для среднестатистической двухкомнатной квартиры увеличится с 975 до 1136 гривен и вырастет в сравнении с предыдущей на 161 гривну.

Что касается киевлян, то для них отопление вырастет на 18%. Уже в декабре жители столицы получат новые платежки за тепло и горячую воду. Жители столицы, в чьих квартирах установлены тепловые счетчики, с января будут платить за каждую Гкал отопления 1654,11 грн. Это на 18,1% выше тарифа, установленного аналогичным распоряжением в июле нынешнего года. Те, у кого счетчиков нет, станут ежемесячно оплачивать услугу из расчета 38,50 грн. за "квадрат" отапливаемой площади – на те же 18,1% больше, чем прежде. Горячая вода также подорожала. В квартирах с полотенцесушителями тариф вырос на 17,7% до 97,89 грн./ куб. м. Без "сушилок" кубометр теплой воды с января будет стоит 90,54 грн.

Помимо этого, киевляне получат обновленные платежки от Киевводоканала за ноябрь, в которых подрастет стоимость как централизованного снабжения и отвода холодной воды, так и централизованный водоотвод.

Наконец, киевлянам, вероятно, придется платить на 27% больше за вывоз мусора. Проект распоряжения КГГА об утверждении новых тарифов, опубликованный 27 ноября на сайте ведомства, предусматривает немедленное введение его в действие.

СНОС ШУЛЯВСКОГО МОСТА

Киевлянам с декабря придется привыкать жить без Шулявского моста, чья "усталость" стала вызывать серьезные опасения. Первоначально снос планировали начать с 1 мая, потом в августе, но в итоге все затянулось до зимы.

Уже сейчас на мосту проходят работы по перекладке инженерных сетей. Сам же демонтаж основных конструкций моста коммунальщики планируют начать с середины декабря. Вернется автомобильное движение через полтора года – в случае, если сроки строительства нового путепровода будут соблюдены. В компании "Североукраинский строительный альянс", занимающейся строительством новой развязки, уже уточнили, что снос существующих конструкций аварийного путепровода продлится около двух месяцев. Потом поэтапно будет проходить стройка.

На все время реконструкции движение по мосту будет перекрыто, также сильно будет ограничено движение по проспекту Победы. Коммунальщики уже опубликовали новую схему проезда.

РОСТ ДОЛЛАРА

Доллар в Украине продолжает стабильный рост как на межбанке, так и в обменниках и на черном рынке, и объявление о вводе военного положения этот рост только подхлестнуло. Уже сейчас официальный курс гривны к доллару перешагнул психологическую отметку в 28 гривен, а к 1 января вполне может составить 30 гривен за один доллар.

Что касается обменников, то курс в 29 гривен за доллар можно встретить там уже сейчас. Все это совпадает с прогнозом правительства, которое при принятии бюджета ориентировалось на прогнозный курс доллара на конец года на уровне 29,4 гривны за "бакс".

РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Эксперты предупреждают, что до конца года в Украине стоит ожидать подорожания отдельных продуктов питания. Вопрос актуален в преддверии новогодних праздников, когда покупателям по той или иной цене, но все-таки придется скупаться в магазинах.

По данным председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены на колбасу и сыр увеличатся на несколько гривен. Ожидается и постепенное повышение цены на хлеб – ожидается, что к началу 2019 года его стоимость возрастет в среднем на 5%. К концу также подорожают самые популярные овощи (огурцы и помидоры). По оценкам экспертов, рост затронет и "молочку" – повышения цены стоит ожидать в диапазоне от 10 до 15 процентов.