Гройсман потребовал задерживать российские суда в ответ на захват украинских кораблей

30 ноября 2018, 07:51

Владимир Гройсман призвал Евросоюз к более жестким санкциям в отношении России.

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / Reuters

В ответ на агрессию России в Керченском проливе необходимы зеркальные меры, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Если Россия "незаконно задерживает наши корабли и отправляет в тюрьму наших военнослужащих ВМС", то следует "задержать российские суда", заявил Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt.

В то же время украинский премьер призвал Евросоюз к более жестким санкциям в отношении России. Он подчеркнул, что инцидент в Керченском проливе "еще раз продемонстрировал", что РФ является "агрессором и оккупантом".

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Накануне Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

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Россия Украина корабли Керченский пролив Владимир Гройсман
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