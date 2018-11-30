Домашний арест и задержание: суд принял решение по блогеру и политтехнологу в деле о домогательстве

Барабошко арестован на два месяца / Фото: Левый берег

В Печерском суде Киева 30 ноября приняли решение об избрании меры пресечения фигурантам резонансного дела о сексуальных домогательствах и угрозах в отношении студентки от высокопоставленного сотрудника МВД.

Как сообщает ТСН, политтехнолога Владимира Петрова поместили под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца, до 28 января 2019 года.

В отношении блогера Барабошко суд был более суров. Ему избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в три миллиона гривен.

Как ранее сообщалось, главная военная прокуратура Украины объявила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошку по делу о "секс-скандале"

Напомним, что секс-скандал разгорелся 7 ноября, когда студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила Александра Варченко в домогательствах и угрозах ее жизни. Тот категорически опроверг обвинения, назвав все заказной информкампанией, связанной с персоной его гражданской супруги и ее работой в ДБР. Однако девушка быстро отказалась от обвинений и принесла извинения.