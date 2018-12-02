"Испуг Кремля": активист объяснил, почему пленных украинских моряков срочно вывезли из Крыма

Захват в плен россиянами украинских моряков всколыхнул весь Крым, поэтому их вывезли в Москву, сообщил активист / Reuters

Из захваченного Российской Федерации Крыма украинских моряков, взятых в плен россиянами и "арестованных" в Симферополе подконтрольным оккупантам судом, в срочном порядке вывезли в Москву, поскольку их захват всколыхнул весь полуостров.

В Крыму люди перестали бояться власть, в Кремле испугались, что к крымским татарам могут присоединиться 700 тысяч этничных украинцев, проживающих на полуострове, написал крымскотатарский активист Риза Асанов в Facebook.

"…История с моряками всколыхнула весь Крым. Люди перестали бояться власть. Поэтому арестованных моряков в срочном порядке вывезли в Москву", — отметил автор.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.