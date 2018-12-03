Российские ракеты в Крыму угрожают шести странам - разведка

Российские "Калибры" держат под прицелом пол-Европы / commons.wikimedia.org

Европейские страны попадают в боевой радиус применения российского ракетного вооружения, которое российское правительство разместило в оккупированном Крыму.

"..."Калибр" позволяют с территории Чорного моря поразить цели почти во всей Европе. Во всяком случае, полностью подпадают под боевой радиус применения таких ракет – это Польша, Германия, Словакия, Чехия, Румыния, Болгария. То есть, вся Восточная Европа, реально, находится под угрозой применения таких ракетных комплексов именно с территории Крыма и с территории Черного моря", – в эфире телеканала UА TV заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР МО отметил, что российская армия два последних года активно проводит учения и готовится к применению ударных группировок.

"Сегодня Россия продолжает увеличивать свои военные группировки не только вдоль украинской границы, но и в акватории Черного моря, что представляет угрозу странам всего Черноморского бассейна", – подчеркнул Скибицкий.

Читайте такжеТрамп захотел начать с Россией и Китаем переговоры о разоруженииНапомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.