"Убила бы эту с*ку": в Днепре няню обвинили в жестоком обращении с ребенком

Никогда не думала , что это может произойти именно со мной ... и с моим малышом .... очень долго советовалась со всеми знакомыми, у всех реакция однозначна - нужно опубликовать это, дабы уберечь многих... Няня которая была по рекомендации и действительно с огромным стажем .... после всех этих видео она говорила, что мы все не так поняли!!! Лично для меня это не нормально говорить таким тоном с маленьким ребёнком ..) ... у моего ребёнка итак страшный отказ от еды .. ... не говоря о том что она позволяла себе ( кричала на ребёнка , дергала его ..... ходить в трусах по квартире , после душа вытерлась детским полотенцем , кушала с ребёнком с одной ложки ... по три раза в день душилась моими духами ..... распускает странные сплетни о семьях, в которых работала ........ и тд )

