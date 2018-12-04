"Убила бы эту с*ку": в Днепре няню обвинили в жестоком обращении с ребенком

Няня с силой заталкивала еду в малыша, а также кричала на ребенка.
Жительница Днепра Мирослава Храплевская опубликовала видео, на котором запечатлено жестокое обращение няни с ее ребенком.
При этом няня с силой заталкивала еду в малыша, резко выдергивала малыша из стульчика для кормления, а также кричала на ребенка.
Отметим, что видео вызвало бурю возмущения в Сети:
"Убила бы эту с*ку! Я в шоке!", "Я бы ее задушила", "Я бы такой няне сама по морде надавала", "Да по ней же сразу видно, что она зло сплошное", говорится в комментариях пользователей под видео в Instagram.
Никогда не думала , что это может произойти именно со мной ... и с моим малышом .... очень долго советовалась со всеми знакомыми, у всех реакция однозначна - нужно опубликовать это, дабы уберечь многих... Няня которая была по рекомендации и действительно с огромным стажем .... после всех этих видео она говорила, что мы все не так поняли!!! Лично для меня это не нормально говорить таким тоном с маленьким ребёнком ..) ... у моего ребёнка итак страшный отказ от еды .. ... не говоря о том что она позволяла себе ( кричала на ребёнка , дергала его ..... ходить в трусах по квартире , после душа вытерлась детским полотенцем , кушала с ребёнком с одной ложки ... по три раза в день душилась моими духами ..... распускает странные сплетни о семьях, в которых работала ........ и тд )
Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине в пансионате для престарелых санитарка избила немощного.