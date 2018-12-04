"Убила бы эту с*ку": в Днепре няню обвинили в жестоком обращении с ребенком

Няню обвинили в жестоком обращении с ребенком / mchildren.ru

Жительница Днепра Мирослава Храплевская опубликовала видео, на котором запечатлено жестокое обращение няни с ее ребенком.

При этом няня с силой заталкивала еду в малыша, резко выдергивала малыша из стульчика для кормления, а также кричала на ребенка.

Отметим, что видео вызвало бурю возмущения в Сети:

"Убила бы эту с*ку! Я в шоке!", "Я бы ее задушила", "Я бы такой няне сама по морде надавала", "Да по ней же сразу видно, что она зло сплошное", говорится в комментариях пользователей под видео в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине в пансионате для престарелых санитарка избила немощного.