"Самая высокая угроза": Муженко рассказал о предпосылках полномасштабного вторжения РФ

Муженко рассказал о предпосылках полномасштабного вторжения РФ

Угроза полномасштабного вторжения российской армии в Украину на данный момент является самой высокой с 2014 года, когда РФ аннексировала украинский Крым и развернула свои войска на Донбассе.

С таким заявлением выступил командующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью агентству Reuters.

По его данным, РФ наращивает свои военные силы на российско-украинской границе.

Читайте такжеНАТО и МИД Украины рассказали, как будут наказывать Россию за агрессию на моряхВ качестве доказательства своих слов он привел серию спутниковых снимков. На них, в частности, видно, что в 18 км от украинской границы размещены российские танки "Т-62 М". С середины сентября по 1 октября – всего за две недели – их количество выросло с 93 до 250 машин, то есть более чем вдвое.

Таким образом, отметил начальник Генштаба, еще до нападения и захвата украинских суден в Керченском проливе Россия целенаправленно наращивала свое военное присутствие.

Муженко отмечает, что это может быть предпосылкой к полномасштабному вторжению.

Минобороны России пока не отреагировало на просьбу издания дать комментарий по этому поводу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал "коллективный ответ" НАТО – России из-за инцидента с задержанием украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива. "Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", – сказал он.

Также США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент отметил, что между министрами иностранных дел стран НАТО будут дискуссии относительно новых санкций против РФ.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Перед этим Москва обвинила Киев в милитаризации Азовского моря. Россия не признает односторонние установление границы Украиной в Азовском море.