Эксперт предупредил, где Украине ждать провокацию России

Украине грозит провокация России в воздухе, полагает эксперт / Reuters

Военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что Российская Федерация осуществит следующую провокацию против Украины в воздухе, поскольку сухопутные и морские провокации уже были.

Если Россия возобновит активную фазу боевых действий на Донбассе, победит украинское государство, рассказал аналитик в комментарии Гордону.

По словам собеседника, сухопутная операция РФ против Украины маловероятна.

"Я не вижу оснований для России начинать широкомасштабное наступление на Украину… Но наши ВСУ все равно должны быть начеку. Я лично поддерживаю начало активных боевых действий. Это поможет нам решить все проблемы", — заявил он.

Стариков полагает, что, "если РФ возобновит активную фазу боевых действий на Донбассе, победит Украина, плюс, в этом случае мировое сообщество уже не сможет промолчать".

Читайте такжеВойна с Россией уже неизбежна "России война невыгодна, а Украине — выгодна. Москва заинтересована в конфликте низкой интенсивности, масштабные операции ей ни к чему", — утверждает эксперт.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.