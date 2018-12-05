Порты Украины в Азовском море снизили грузопоток вдвое и начали увольнять сотрудников

Морской порт в Бердянске

Украинские порты в Азовском море более сократили грузопоток более чем вдвое и начали увольнять сотрудников.

Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Из-за того, что, по словам Омеляна, "Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты", они перешли на четырехдневную рабочую неделю.

"Работаем с союзниками над возвратом оккупированных территорий, освобождением захваченных моряков и кораблей, восстановлению международного права и прекращению экономической блокады Азовского региона Украины", - добавил он.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.