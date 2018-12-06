Катастрофа: в приграничье Словакии паника из-за украинских "евробляхеров"

Количество авто уже зашкаливает за сотню / скриншот

После вступления в силу новых правил растаможки автомобилей на еврономерах украинцы начали массово избавляться от таких машин.

Недалеко от границы с Украиной, в словацком селе Вубля, под открытым небом обнаружено более сотни бывших в употреблении автомобилей с иностранной регистрацией, говорится в сюжете "5 канала".

800 человек местных жителей не готовы к такому нашествию мусора от хозяев "евроблях" и боятся экологической катастрофы.

На земле Александерса Чипатса кто-то бросил около пятидесяти автомобилей. Его супруга, украинка Светлана, ждет, что от властей семье последуют огромные штрафы.

"Экологическая служба Словацкой республики не позволит на такой несанкционированной незаконной стоянке держать долго машины. Это такие нули, нули, нули, что я даже боюсь об этом думать. Я действительно не сплю, я действительно переживаю, не хочется нарушать никаких законов", - сказала она.

Староста села Надежда Серкова отметила, что находится в растерянности.

"Идете после обеда по селу и нет ни одной, а утром там уже стоят припаркованные авто. И вы даже не знаете, откуда они взялись, и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться, как лом или мусор", - сказала она.

Отметим, что накануне в "АвтоЕвроСиле" заявили, что намерены перейти к следующей акции протеста "Требуем вето от президента!".

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.